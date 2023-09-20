Журналист Хинкл: города США выглядят, как «зомби-пустошь» по сравнению с Москвой

Города Соединённых Штатов выглядят, как «зомби-пустошь в упадке» по сравнению с Москвой, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он сказал в интервью RT.

Вместо того, чтобы заботиться о своих гражданах, Вашингтон предпочитает тратить миллионы долларов на Украину, которая несёт огромные потери личного состава без шансов на победу, заявил Хинкл.

«Если они (власти США. — RT) будут продолжать принимать такие решения — отправлять $250 млн или около того на Украину и лишь $700 (на семью. — RT) тем, кого коснулись пожары на Гавайях... Им нет дела до американских семей, им нет дела до людей в нашей же стране, до нашей инфраструктуры. Я в Москве впервые — инфраструктура здесь прекрасная. Чистые улицы, преступники повсюду не разгуливают. Улицы здесь не наводнены наркотиками: фентанилом, опиоидами и прочими подобными вещами», — сказал он.

Также Джексон Хинкл выразил мнение, что для Владимира Зеленского приближается «жестокий финал».