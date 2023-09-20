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Журналист из США Хинкл заявил о скором жестоком финале для Зеленского

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Для Владимира Зеленского приближается «жестокий финал». Такое мнение высказал американский журналист Джексон Хинкл.
Журналист из США Хинкл заявил о скором жестоком финале для Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Pool /Ukrainian Presidentia

В интервью RT он отметил огромные потери украинской армии в результате контрнаступления на фронте.

«Украинское контрнаступление, в ходе которого погибли 71 тыс. человек, ― самоубийственная миссия», — сказал журналист.

Хинкл добавил, что граждане Украины должны протестовать против действий властей, которые отправляют их родственников на передовую. Однако, по его словам, этого не происходит, так как Служба безопасности Украины отправит их «в заключение или даже того хуже».

Полная версия интервью — скоро на ИноТВ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что третья волна контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении фронта может начаться в сентябре.

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