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Балицкий: Киев планирует третью волну контрнаступления в сентябре

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Третья волна контрнаступления украинской армии на Запорожском направлении фронта может состояться в сентябре.
Балицкий: Киев планирует третью волну контрнаступления в сентябре
  • AP

Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, ВСУ пытаются восстановить силы с целью захватить населённые пункты Новопокровка и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», — написал Балицкий в Telegram.

Он подчеркнул, что силы врага подходят к концу, а новая операция закончится большими потерями для Киева.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ и отметил огромные потери среди личного состава армии.

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