МИД России: виза для нового посла Британии будет выдана в ближайшее время
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в соответствии с дипломатической практикой после подтверждения Россией летом 2023 года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к Москве за получением многократной дипломатической визы для нового посла.
Она будет выдана в ближайшее время, добавили в МИД России.
2 августа в МИД Великобритании заявили, что должность посла в Москве займёт Найджел Кейси. Он сменит Дебору Броннерт и приступит к обязанностям в ноябре.