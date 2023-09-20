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МИД России: виза для нового посла Британии будет выдана в ближайшее время

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В российском МИД сообщили, что новый посол Великобритании Найджел Кейси в скором времени получит дипломатическую визу.
МИД России: виза для нового посла Британии будет выдана в ближайшее время
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в соответствии с дипломатической практикой после подтверждения Россией летом 2023 года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к Москве за получением многократной дипломатической визы для нового посла.

Она будет выдана в ближайшее время, добавили в МИД России.

2 августа в МИД Великобритании заявили, что должность посла в Москве займёт Найджел Кейси. Он сменит Дебору Броннерт и приступит к обязанностям в ноябре.

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