МИД России: виза для нового посла Британии будет выдана в ближайшее время

В российском МИД сообщили, что новый посол Великобритании Найджел Кейси в скором времени получит дипломатическую визу.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в соответствии с дипломатической практикой после подтверждения Россией летом 2023 года приемлемости кандидатуры Кейси британский МИД обратился к Москве за получением многократной дипломатической визы для нового посла.

Она будет выдана в ближайшее время, добавили в МИД России.

2 августа в МИД Великобритании заявили, что должность посла в Москве займёт Найджел Кейси. Он сменит Дебору Броннерт и приступит к обязанностям в ноябре.