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МИД Британии сообщил, что послом королевства в Москве с ноября станет Найджел Кейси

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Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что послом королевства в Москве с ноября станет Найджел Кейси.
МИД Британии сообщил, что послом королевства в Москве с ноября станет Найджел Кейси
  • РИА Новости

Отмечается, что кадровый дипломат Найджел Кейси назначен послом в России на смену Деборы Броннерт, которую переведут на другой дипломатический пост.

«Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года», — уточнили в британском МИД.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров посоветовал главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли «прикусить язык» в связи с его заявлениями о том, что Россия предлагает Африке поверхностно привлекательные проекты.

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