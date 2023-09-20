Шойгу ознакомился с ракетами и дронами на выставке в Иране

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ознакомился с ракетами, системами противовоздушной обороны и беспилотниками иранского производства на выставке в Тегеране.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на выставке Корпуса стражей Исламской революции были представлены новейшие образцы техники, которые стоят на вооружении аэрокосмических сил республики.

«В частности, демонстрируются тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства», — рассказало Минобороны России.

Также сообщается, что после того, как министр осмотрел выставку, он сделал запись в книге почётных гостей.

Ранее Шойгу заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Ираном в оборонной сфере.