Шойгу ознакомился с ракетами и дронами на выставке в Иране
Об этом говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что на выставке Корпуса стражей Исламской революции были представлены новейшие образцы техники, которые стоят на вооружении аэрокосмических сил республики.
«В частности, демонстрируются тактические ракетные комплексы, а также баллистические ракеты большой и средней дальности. Кроме того, в экспозиции находятся трофейные БПЛА американского производства», — рассказало Минобороны России.
Также сообщается, что после того, как министр осмотрел выставку, он сделал запись в книге почётных гостей.
Ранее Шойгу заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Ираном в оборонной сфере.