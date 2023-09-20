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Шойгу заявил об укреплении стратегического партнёрства с Ираном в оборонной сфере

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об укреплении стратегического партнёрства с Ираном в военной сфере.
Шойгу заявил об укреплении стратегического партнёрства с Ираном в оборонной сфере
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства в оборонной сфере и военного сотрудничества», — отметил он.

19 сентября Шойгу также сообщил, что отношения России и Ирана в оборонной сфере развиваются динамично.

Он отметил, что интенсивность встреч на высшем уровне и на уровне руководства военных ведомств в последнее время выросла.

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