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Песков об ответе Байдену: Путин никогда не опустится до оскорблений

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Президент России Владимир Путин никогда не позволит себе опуститься до оскорблений в адрес других лидеров, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Песков об ответе Байдену: Путин никогда не опустится до оскорблений
  • Gettyimages.ru
  • © Susan Walsh

Таким образом он ответил на вопрос, не стоит ли дать ответ на слова американского президента Джо Байдена, который назвал Путина «диктатором».

«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, ещё раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — сказал Песков.

Ранее Байден в очередной раз попытался оскорбить российского президента. Он заявил, что не встанет на одну сторону «с такими диктаторами, как Путин».

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