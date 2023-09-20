Песков об ответе Байдену: Путин никогда не опустится до оскорблений

Президент России Владимир Путин никогда не позволит себе опуститься до оскорблений в адрес других лидеров, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, не стоит ли дать ответ на слова американского президента Джо Байдена, который назвал Путина «диктатором».

«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, ещё раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — сказал Песков.

Ранее Байден в очередной раз попытался оскорбить российского президента. Он заявил, что не встанет на одну сторону «с такими диктаторами, как Путин».