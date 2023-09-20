Песков об ответе Байдену: Путин никогда не опустится до оскорблений
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Таким образом он ответил на вопрос, не стоит ли дать ответ на слова американского президента Джо Байдена, который назвал Путина «диктатором».
«У него, безусловно, есть личное мнение о подобной стилистике высказываний и заявлений. Но президент, ещё раз повторяю, никогда до этого не опускался и не будет этого делать», — сказал Песков.
Ранее Байден в очередной раз попытался оскорбить российского президента. Он заявил, что не встанет на одну сторону «с такими диктаторами, как Путин».