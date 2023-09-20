Песков: Путин встретится с главой МИД КНР в Санкт-Петербурге

Российский лидер Владимир Путин примет министра иностранных дел Китая Ван И сегодня в Санкт-Петербурге.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И — министра иностранных дел Китая», — сообщил он.

По словам Пескова, встреча сторон состоится в Константиновском дворце.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.