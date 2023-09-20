Песков: Путин встретится с главой МИД КНР в Санкт-Петербурге
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Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И — министра иностранных дел Китая», — сообщил он.
По словам Пескова, встреча сторон состоится в Константиновском дворце.
Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.