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Песков: Путин встретится с главой МИД КНР в Санкт-Петербурге

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Российский лидер Владимир Путин примет министра иностранных дел Китая Ван И сегодня в Санкт-Петербурге.
Песков: Путин встретится с главой МИД КНР в Санкт-Петербурге
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент примет находящегося с визитом в Российской Федерации Ван И — министра иностранных дел Китая», — сообщил он.

По словам Пескова, встреча сторон состоится в Константиновском дворце.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Путин в октябре планирует провести в Пекине переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.

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