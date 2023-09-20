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Korea Times: Путин сделал намёк Южной Корее по Украине в ходе визита Ким Чен Ына

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном сделал намёк Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.
Korea Times: Путин сделал намёк Южной Корее по Украине в ходе визита Ким Чен Ына
  • AP
  • © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool

Об этом пишет Korea Times.

По словам Ланькова, если Южная Корея продолжит оказывать помощь Киеву, Россия поможет КНДР развивать свой ракетный и ядерный потенциал с помощью передачи российских технологий.

Важно, что первый зарубежный визит Ким Чен Ына после карантина из-за пандемии пришёлся именно на Россию, добавил профессор.

11 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023 заявил, что Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.

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