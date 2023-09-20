Korea Times: Путин сделал намёк Южной Корее по Украине в ходе визита Ким Чен Ына
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- © Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool
Об этом пишет Korea Times.
По словам Ланькова, если Южная Корея продолжит оказывать помощь Киеву, Россия поможет КНДР развивать свой ракетный и ядерный потенциал с помощью передачи российских технологий.
Важно, что первый зарубежный визит Ким Чен Ына после карантина из-за пандемии пришёлся именно на Россию, добавил профессор.
11 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023 заявил, что Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.