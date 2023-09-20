Korea Times: Путин сделал намёк Южной Корее по Украине в ходе визита Ким Чен Ына

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном сделал намёк Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине, сообщил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Об этом пишет Korea Times.

По словам Ланькова, если Южная Корея продолжит оказывать помощь Киеву, Россия поможет КНДР развивать свой ракетный и ядерный потенциал с помощью передачи российских технологий.

Важно, что первый зарубежный визит Ким Чен Ына после карантина из-за пандемии пришёлся именно на Россию, добавил профессор.

11 сентября директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев на ВЭФ-2023 заявил, что Москва предостерегает Сеул от прямых или опосредованных поставок вооружений Киеву.