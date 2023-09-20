Узнать больше

Глава МО Ирана: у Москвы и Тегерана есть все предпосылки для крепкого союза

Короткая ссылка
Обстановка на мировой арене складывается таким образом, что у Ирана и России появились все предпосылки для создания крепкого союза.
Глава МО Ирана: у Москвы и Тегерана есть все предпосылки для крепкого союза
  • РИА Новости

Такое заявление сделал глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Тегеране.

«Уверен, что наше сотрудничество приведёт к миру и стабильности на международной арене», — приводит РИА Новости слова министра.

Также он отметил, что за последние десять лет отношения Москвы и Тегерана в области обороны и безопасности «получили беспрецедентное развитие». По словам Аштиани, они знаменуются поддержкой глав обеих стран.

Ранее Шойгу заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Ираном в оборонной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить