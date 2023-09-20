Глава МО Ирана: у Москвы и Тегерана есть все предпосылки для крепкого союза

Обстановка на мировой арене складывается таким образом, что у Ирана и России появились все предпосылки для создания крепкого союза.

Такое заявление сделал глава Минобороны Ирана Мохаммад-Реза Аштиани во время встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу в Тегеране.

«Уверен, что наше сотрудничество приведёт к миру и стабильности на международной арене», — приводит РИА Новости слова министра.

Также он отметил, что за последние десять лет отношения Москвы и Тегерана в области обороны и безопасности «получили беспрецедентное развитие». По словам Аштиани, они знаменуются поддержкой глав обеих стран.

Ранее Шойгу заявил об укреплении стратегического сотрудничества с Ираном в оборонной сфере.