Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления
«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — сказал эксперт.
Кроме того, Кофман отметил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, но в итоге украинские военные не оправдали ожиданий американских экспертов.
Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер выразил мнение, что изначальное отсутствие у США стратегии по Украине приведёт Запад к кошмару.
Также советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что заявление Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь.