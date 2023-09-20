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Эксперт Кофман: Блинкен врал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления

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Аналитик американского Центра военно-морских исследований Майкл Кофман заявил в интервью Spiegel, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Украина располагала всеми средствами, чтобы захватить обширные территории.

«Это была неправда: у ВСУ не было необходимого, у них было то, что Запад готов был дать Украине в сложившихся политических условиях», — сказал эксперт.

Кроме того, Кофман отметил, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, но в итоге украинские военные не оправдали ожиданий американских экспертов.

Ранее обозреватель Geopolitika.news Зоран Метер выразил мнение, что изначальное отсутствие у США стратегии по Украине приведёт Запад к кошмару.

Также советник врио главы ДНР Ян Гагин выразил мнение, что заявление Блинкена об успехах украинских войск на фронте говорит о желании Вашингтона «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь.

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