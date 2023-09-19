Густаво Петро: экс-интервенты вовлекают Латинскую Америку в украинский конфликт

Президент Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что те, кто в прошлом неоднократно вторгался в страны Латинской Америки, а также в Ирак, Сирию и Ливию, теперь требуют от государств латиноамериканского региона вооружения и людей для участия в конфликте на Украине.

«Латинскую Америку призвали доставить военные машины и людей для участия в боевых действиях. Они забыли, что в наши страны несколько раз вторгались те же люди, которые сегодня говорят о борьбе с вторжениями. Они забыли, что вторглись в Ирак, Сирию и Ливию ради нефти», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что для достижения целей устойчивого развития необходимо прекратить все вооружённые конфликты, а не только на Украине.

Вместе с этим он вновь призвал ООН организовать две мирные конференции — по Украине и по Палестине.

В апреле Петро после переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что его страна по-прежнему отказывается передавать оружие Киеву.