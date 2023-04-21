Президент Колумбии заявил, что его страна по-прежнему отказывается передавать оружие Киеву

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Президент Колумбии Густаво Петро после переговоров с американским лидером Джо Байденом заявил, что его страна по-прежнему отказывается передавать оружие Киеву.

Об этом пишет ТАСС.

«Позиция нынешнего правительства заключается в том, что они не будут использоваться на войне. Они не будут отправлены на Украину, они не будут отправлены в Россию», — заявил он.

По словам Петро, оружие, о котором идёт речь, включая вертолёты, было приобретено предыдущим президентом.

В феврале президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро выступили за активизацию мер по достижению прекращения огня на Украине.

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