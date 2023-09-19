Шойгу обсудил с главой Генштаба ВС Ирана ситуацию в Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооружённых сил (ВС) Ирана Мохаммад Багери во время переговоров в Тегеране обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что Шойгу, помимо ситуации в Нагорном Карабахе, предложил также обсудить обстановку в Сирии и Афганистане.

Кроме этого, российский министр отметил, что «есть ещё масса вопросов, которые предстоит обсудить сегодня и в течение завтрашнего дня».

«Это и вопросы образования, и обмен опытом, и обмен делегациями, совместные военно-морские учения», — добавил глава российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана.