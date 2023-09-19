Генсек ООН назвал позитивным движение мира к многополярности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал позитивным движение мира к многополярности.

Об этом он сказал на открытии общеполитических дебатов 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Наш мир дестабилизирован. Усиливается напряжение на геополитической арене. Растёт число мировых вызовов. Кажется, что мы не в состоянии объединиться, чтобы дать ответ», — указал он.

Он отметил, что если во время холодной войны международные отношения рассматривались в основном через призму двух сверхдержав, а потом была однополярность, то сейчас мир идёт к многополярности.

«Теперь же мы стремительно движемся в направлении многополярного мира. Во многом это хорошо», — подчеркнул Гутерреш.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция России придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире.