Протестующие фермеры разлили молоко перед министром сельского хозяйства Болгарии
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Как пишет «Факти», протестующие освистали министра. Своим поступком недовольные фермеры продемонстрировали, что происходит с болгарским молоком на фоне импорта украинской продукции, говорится в сообщении.
Ранее болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна.
Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.