Протестующие фермеры разлили молоко перед министром сельского хозяйства Болгарии

Протестующие в Болгарии фермеры в населённом пункте Долни-Богрове разлили свежее молоко по прибытии туда министра сельского хозяйства и продовольствия Кирилла Ватева.

Как пишет «Факти», протестующие освистали министра. Своим поступком недовольные фермеры продемонстрировали, что происходит с болгарским молоком на фоне импорта украинской продукции, говорится в сообщении.

Ранее болгарские фермеры объявили властям ультиматум из-за украинского зерна.

Венгрия, Словакия и Польша при этом сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.