Рябков: США не обращались к России по поводу контактов на ГА ООН

Соединённые Штаты не обращались к России по поводу контактов на Генассамблее ООН.

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что график визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк крайне насыщенный.

«Двусторонний контакт с американской стороной не предполагается, а с учётом взятого Вашингтоном курса — не видим в нём добавленной стоимости. Тем более что к нам обращений на этот счёт не поступало», — цитирует его ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 23 сентября.

Также сообщалось, что Лавров на полях Генассамблеи ООН проведёт около 20 двусторонних встреч.