Асад посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

Президент Сирии Башар Асад посетит КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина, визит начнётся в четверг, 21 сентября.

Об этом сообщила канцелярия президента Сирии.

«По официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Башар Асад и первая леди Асма Асад совершат визит в Китай, который начнётся послезавтра, в четверг», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что Асад и Си Цзиньпин проведут сирийско-китайский саммит.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит укреплять стратегическое партнёрство в БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.