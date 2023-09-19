Асад посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина
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Об этом сообщила канцелярия президента Сирии.
«По официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Башар Асад и первая леди Асма Асад совершат визит в Китай, который начнётся послезавтра, в четверг», — приводит заявление РИА Новости.
Отмечается, что Асад и Си Цзиньпин проведут сирийско-китайский саммит.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит укреплять стратегическое партнёрство в БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.