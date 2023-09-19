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Асад посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина

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Президент Сирии Башар Асад посетит КНР по приглашению лидера Китая Си Цзиньпина, визит начнётся в четверг, 21 сентября.
Асад посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила канцелярия президента Сирии.

«По официальному приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Башар Асад и первая леди Асма Асад совершат визит в Китай, который начнётся послезавтра, в четверг», — приводит заявление РИА Новости.

Отмечается, что Асад и Си Цзиньпин проведут сирийско-китайский саммит.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит укреплять стратегическое партнёрство в БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.

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