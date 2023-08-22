Узнать больше

Си Цзиньпин: Китай продолжит укреплять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС

Короткая ссылка
КНР продолжит укреплять стратегическое партнёрство в БРИКС, продвигать демократизацию международных отношений и многополярность мира.
Си Цзиньпин: Китай продолжит укреплять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Мы будем продолжать углублять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС, расширять модель БРИКС+», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что Пекин намерен продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить