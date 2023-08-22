Си Цзиньпин: Китай продолжит укреплять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС
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Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«Мы будем продолжать углублять стратегическое партнёрство в рамках БРИКС, расширять модель БРИКС+», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что Пекин намерен продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью для южноафриканского журнала «Убунту», в которой заявил, что БРИКС запустило процесс расширения для построения справедливого мира.