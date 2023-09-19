Патрушев и Ван И обсудили препятствование вмешательству во внутренние дела стран

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И обсудил совместное противодействие вмешательству во внутригосударственные дела.

«Отдельное внимание уделено совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Кроме того, обсуждено российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество», — приводит сообщение СБ России ТАСС.

Он отметил, что российская сторона поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

По словам Патрушева, в условиях развёрнутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР углубление координации между странами приобретает особое значение.