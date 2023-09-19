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Патрушев и Ван И обсудили препятствование вмешательству во внутренние дела стран

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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев на встрече c членом Политбюро ЦК Коммунистической партии, главой МИД Китая Ван И обсудил совместное противодействие вмешательству во внутригосударственные дела.
Патрушев и Ван И обсудили препятствование вмешательству во внутренние дела стран
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«Отдельное внимание уделено совместному противодействию вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Кроме того, обсуждено российско-китайское военное и военно-техническое сотрудничество», — приводит сообщение СБ России ТАСС.

Он отметил, что российская сторона поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

По словам Патрушева, в условиях развёрнутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР углубление координации между странами приобретает особое значение.

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