Патрушев и Ван И отметили, что создание США блоков в АТР подрывает безопасность

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление присутствия НАТО в Тихом океане подрывают безопасность в регионе.

Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе», — приводит сообщение ТАСС.

Патрушев также отметил, что российская сторона поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

По словам Патрушева, в условиях развёрнутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР углубление координации между странами приобретает особое значение.