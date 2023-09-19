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Патрушев и Ван И отметили, что создание США блоков в АТР подрывает безопасность

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и глава МИД Китая Ван И отметили, что создание США блоков и разделительных линий в АТР и усиление присутствия НАТО в Тихом океане подрывают безопасность в регионе.
Патрушев и Ван И отметили, что создание США блоков в АТР подрывает безопасность
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Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.

«Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе», — приводит сообщение ТАСС.

Патрушев также отметил, что российская сторона поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.

По словам Патрушева, в условиях развёрнутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР углубление координации между странами приобретает особое значение.

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