Патрушев и Ван И отметили, что создание США блоков в АТР подрывает безопасность
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Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза России.
«Стороны обменялись мнениями по основным международным проблемам, отметив, что создание Вашингтоном новых блоков и разделительных линий в АТР, а также усиление присутствия НАТО в Азии и на Тихом океане направлено на подрыв сложившейся системы безопасности в регионе», — приводит сообщение ТАСС.
Патрушев также отметил, что российская сторона поддерживает Китай по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.
По словам Патрушева, в условиях развёрнутой Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР углубление координации между странами приобретает особое значение.