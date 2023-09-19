МВД Болгарии сообщило о договорённостях с протестующими фермерами о месте акции

Болгарское МВД не ожидает акции протеста фермеров в центре Софии 19 сентября в связи с достигнутыми договорённостями. Сельскохозяйственная техника будет размещена в селе Долни Богров под Софией.

Об этом пишет болгарское издание Факти.

Отмечается, что была проведена встреча представителей министерства с членами инициативной группы протестующих. По итогам встречи было достигнуто соглашение о свободном выражении гражданской позиции, без нарушения общественного порядка и препятствования свободному передвижению граждан.

Отмечается, в связи с этим сельскохозяйственная техника будет под контролем МВД расположена «на обособленном для этих целей месте» в селе Долни Богров в Городской области Софии.

Ранее в Болгарии фермеры заблокировали более 40 дорог и пунктов пересечения границы после отмены эмбарго на поставки зерна с Украины.

В забастовке приняли участие 26 отраслевых организаций. Протестующие потребовали продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции, выплатить им компенсацию за понесённые убытки и оказать госпомощь районам, которые пострадали из-за стихийных бедствий. Также они выдвинули требования об отставке правительства.

По словам организаторов протеста, несколько тракторов и комбайнов отправились в Софию, где на 19 сентября запланирована общенациональная акция протеста.