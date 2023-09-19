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Ирландский журналист Боуз высмеял борьбу Киева с мемориалами русским поэтам

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Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что Киев считает русских поэтов «преступниками» исключительно из-за их происхождения и борется с ними, уничтожая их мемориалы.

Об этом он написал в соцсети X

В пример Боуз привёл демонтаж мемориальной доски, посвящённой поэту Александру Пушкину, жившему некоторое время на Украине.

«Он умер в 1837 году, но теперь его почему-то считают преступником из-за того, что он родился русским», — написал журналист.

Ранее в городе Лубны Полтавской области Украины был демонтирован памятник Александру Пушкину.

Позже в Харькове был закрашен ещё один мурал с изображением Пушкина.

Также во Львовской области Украины демонтировали четыре советских памятника.

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