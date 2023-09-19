Посольство России в Швеции: все наёмники киевского режима понесут наказание
Информация об этом появилась на странице ведомства в социальной сети Х.
«Наёмничество — это преступление. Присоединение к бандеровцам — преступно вдвойне», — говорится в сообщении.
При этом в посольстве добавили, что все наёмники, включая шведов, «обязательно понесут наказание в соответствии с российским и международным законодательством».
Ранее в Telegraph заявили, что наёмники на Украине стали чаще друг в друга стрелять.
Также поступала информация, что британского наёмника обнаружили мёртвым в водоёме на Украине.