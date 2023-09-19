Конгрессвумен Мейс: военные США не знают о местоположении пропавшего F-35

Конгрессвумен Нэнси Мейс заявила, что пока не известно, где может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35.

Об этом она написала в соцсети X после встречи с военными.

При этом Мейс отметила, что это была одна из самых коротких встреч, которые у неё когда-либо были.

«Потому что — угадайте что — никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов», — сказала конгрессвумен.

Ранее сообщалось, что в США ищут потерпевший аварию истребитель F-35B.

Также поступала информация, что два пилота погибли в результате столкновения легкомоторных самолётов в США.