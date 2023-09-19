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Лавров и Ван И отметили близость позиций по действиям США на международной арене

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Главы МИД России Сергей Лавров и Китая Ван И констатировали в ходе переговоров в Москве близость позиций по действиям США на международной арене, имеющим антироссийский и антикитайский характер.

Об этом заявили в российском МИД.

«Констатирована близость позиций сторон относительно действий США на международной арене, в том числе имеющих антироссийский и антикитайский характер», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в МИД отметили, что переговоры глав внешнеполитических ведомств прошли в присущем российско-китайскому диалогу «доверительном и конструктивном ключе».

Ранее в Москве началась встреча Лаврова и главы МИД КНР Ван И.

Также в МИД КНР отметили, что отношения Пекина и Москвы играют особую роль в поддержании стабильности.

Кроме того, Ван И заявил, что отношения Китая и России продолжают активно развиваться.

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