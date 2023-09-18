Кирби: США считают запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС
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Он рассказал, что Вашингтон в курсе ситуации вокруг украинского зерна в Европе.
«Во-вторых, это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений?» — цитирует Кирби РИА Новости.
Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.
Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.