Кирби: США считают запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты считают запрет на ввоз украинского зерна суверенным решением ряда европейских стран.

Он рассказал, что Вашингтон в курсе ситуации вокруг украинского зерна в Европе.

«Во-вторых, это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений?» — цитирует Кирби РИА Новости.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.