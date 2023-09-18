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Кирби: США считают запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС

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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты считают запрет на ввоз украинского зерна суверенным решением ряда европейских стран.
Кирби: США считают запрет на ввоз зерна с Украины суверенным решением стран ЕС
  • © AP Photo / Andrew Kravchenko

Он рассказал, что Вашингтон в курсе ситуации вокруг украинского зерна в Европе.

«Во-вторых, это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений?» — цитирует Кирби РИА Новости.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.

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