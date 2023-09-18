В МО России сообщили об опасном сближении беспилотника MQ-9 США с Су-35 в Сирии

Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолётом Су-35 ВКС России в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«18 сентября в 08:00 на высоте около 7000 м произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России», — говорится в заявлении.

Отмечается, что российский лётчик продемонстрировал профессионализм и не допустил столкновения.

9 сентября сообщалось, что истребители и дроны международной коалиции во главе с США за минувшие сутки 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.