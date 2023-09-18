Польша не будет отзывать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО

Власти Польши не будут отказываться от зернового эмбарго из-за жалобы Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

«Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введённого нами эмбарго по этой причине», — приводит телеканал Polsat News его слова.

Мюллер подчеркнул, что Варшава считает свою позицию верной.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.