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Польша не будет отзывать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО

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Власти Польши не будут отказываться от зернового эмбарго из-за жалобы Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
Польша не будет отзывать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
  • © AP Photo / Andrew Kravchenko

«Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введённого нами эмбарго по этой причине», — приводит телеканал Polsat News его слова.

Мюллер подчеркнул, что Варшава считает свою позицию верной.

Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.

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