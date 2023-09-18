Польша не будет отзывать зерновое эмбарго из-за жалобы Украины в ВТО
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«Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введённого нами эмбарго по этой причине», — приводит телеканал Polsat News его слова.
Мюллер подчеркнул, что Варшава считает свою позицию верной.
Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.
Из-за этого власти Украины подали иски в ВТО в отношении трёх стран.