Власти Польши: транзит украинского зерна вырос после введения эмбарго
- РИА Новости
Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.
По его словам, в феврале через Польшу было перевезено 114 тыс. т зерна, в марте — 120 т.
«После введения запрета импорта в Польшу и соседние с Украиной страны через Польшу проехало, например в июне, 262 тыс. т зерна», — цитирует его РИА Новости.
Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.