Власти Польши: транзит украинского зерна вырос после введения эмбарго

Транзит украинского зерна через Польшу вырос после введения эмбарго.

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

По его словам, в феврале через Польшу было перевезено 114 тыс. т зерна, в марте — 120 т.

«После введения запрета импорта в Польшу и соседние с Украиной страны через Польшу проехало, например в июне, 262 тыс. т зерна», — цитирует его РИА Новости.

Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.