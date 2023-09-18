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Власти Польши: транзит украинского зерна вырос после введения эмбарго

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Транзит украинского зерна через Польшу вырос после введения эмбарго.
Власти Польши: транзит украинского зерна вырос после введения эмбарго
  • РИА Новости

Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Роберт Телюс.

По его словам, в феврале через Польшу было перевезено 114 тыс. т зерна, в марте — 120 т.

«После введения запрета импорта в Польшу и соседние с Украиной страны через Польшу проехало, например в июне, 262 тыс. т зерна», — цитирует его РИА Новости.

Венгрия, Словакия и Польша ранее сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго.

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