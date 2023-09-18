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Блинкен: США будут искать возможности для диалога с Ираном по ядерной сделке

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Соединённые Штаты будут искать возможности для возобновления прерванного диалога с Ираном на тему ядерной сделки.
Блинкен: США будут искать возможности для диалога с Ираном по ядерной сделке
  • © AP Photo / Andrew Harnik

Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«По ряду тем, вызывающих обеспокоенность, таких как ядерная программа Ирана, мы продолжаем считать дипломатию лучшим способом достичь устойчивых результатов, как этого удалось добиться ранее с иранской ядерной сделкой. Мы продолжим искать возможности для этого», — цитирует его ТАСС.

Ранее Блинкен сообщил, что Соединённые Штаты на данный момент не ведут переговоров с Ираном о восстановлении ядерной сделки.

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