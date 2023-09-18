Байден заявил о введении санкций против Министерства разведки Ирана
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«Сегодня мы вводим санкции против бывшего президента Махмуда Ахмадинежада и иранского Министерства разведки... за их участие в неправомерных задержаниях», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.
Позднее Белый дом подтвердил, что Иран передал США пятерых арестованных американцев.