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Байден заявил о введении санкций против Министерства разведки Ирана

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Соединённые Штаты вводят санкции в отношении Министерства разведки Ирана в связи с причастностью к аресту американцев. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
Байден заявил о введении санкций против Министерства разведки Ирана
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Сегодня мы вводим санкции против бывшего президента Махмуда Ахмадинежада и иранского Министерства разведки... за их участие в неправомерных задержаниях», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Насер Канани Чафи заявил, что обмен заключёнными между Тегераном и Вашингтоном пройдёт 18 сентября.

Позднее Белый дом подтвердил, что Иран передал США пятерых арестованных американцев.

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