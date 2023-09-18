Посла Франции вызвали в МИД России из-за отказа пустить СМИ на речь Макрона

Посол Франции Пьер Леви вызван в МИД России из-за отказа в допуске российским журналистам на пресс-конференцию французского президента Эммануэля Макрона на G20.

Об этом сообщили на сайте МИД России.

Послу выразили «решительный протест в связи с дискриминационными и откровенно русофобскими» действиями представителей французских властей в отношении корреспондентов РИА Новости и главного редактора издания Russia News на саммите G20.

Ранее сообщалось, что корреспондентов РИА Новости и Екатерину Надольскую не пустили на пресс-конференцию Макрона на полях саммита G20.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что российская сторона требует у Франции извинений за недопуск российских журналистов на пресс-конференцию.