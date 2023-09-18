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Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию

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Американский предприниматель Илон Маск заявил о желании Джорджа Сороса уничтожить западную цивилизацию.
Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
  • © AP Photo / Patrick Pleul

Об этом он написал в социальной сети X.

Он прокомментировал пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.

«Организация Сороса, похоже, хочет как минимум уничтожения западной цивилизации», — написал Маск.

Ранее Маск заявил о своём намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

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