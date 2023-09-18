Маск заявил о желании Сороса уничтожить западную цивилизацию
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Об этом он написал в социальной сети X.
Он прокомментировал пост, в котором Сороса обвинили в эскалации миграционного кризиса на итальянском острове Лампедуза.
«Организация Сороса, похоже, хочет как минимум уничтожения западной цивилизации», — написал Маск.
Ранее Маск заявил о своём намерении подать в суд на фонд «Открытое общество»* финансиста и филантропа Джорджа Сороса.
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.