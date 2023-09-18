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Чехия запретила россиянам прилетать в республику

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Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами аналогичен запрету на прилёт россиян в республику, так как Чехия не имеет сухопутной границы с Россией.
Чехия запретила россиянам прилетать в республику
  • Gettyimages.ru
  • © BalkansCat

«Страны, находящиеся на внешней границе Шенгенской зоны ЕС, присоединяются к запрету на въезд автомобилей с российскими номерами. Чехия не имеет наземной границы с Россией, поэтому действует запрет на прилёты россиян в республику», — цитирует его РИА Новости.

Ракушан добавил, что власти Чехии первыми в ЕС приняли решение приостановить выдачу виз российским гражданам.

При этом в начале сентября правительство Чехии разрешило спортсменам из России и Белоруссии выступать на территории страны при соблюдении ряда условий.

Отмечается, что спортсмены не должны поддерживать СВО во время пребывания в стране и использовать государственную символику. 

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