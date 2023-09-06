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Sport.cz: Чехия разрешила российским спортсменам выступать на территории страны

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Правительство Чехии разрешило спортсменам из России и Белоруссии выступать на территории страны при соблюдении ряда условий.
Sport.cz: Чехия разрешила российским спортсменам выступать на территории страны
  • РИА Новости

Россияне и белорусы будут допущены до выступлений в Чехии, если формально не представляют страну и являются атлетами клубов, базирующихся не в России или Белоруссии, сообщает sport.cz со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы.

Отмечается, что спортсмены не должны поддерживать СВО во время пребывания в стране и использовать государственную символику. 

28 июня правительство Чехии согласилось с предложением Министерства образования запретить российским спортсменам выступать на соревнованиях на территории страны, а также ввело запрет для своих сборных выступать на территории России.

Ранее совладелец «Тобола» Алимжан Калдияров рассказал подробности о получении шенгенских виз для ряда российских игроков.

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