Около 100 нелегалов сбежали из центра по приёму мигрантов на Сицилии

Около 100 нелегальных мигрантов сбежали из центра по их размещению в сицилийском городе Порто-Эмпедокле.

Об этом сообщает местное издание Giornale di Sicilia.

Отмечается, что мигранты предпринимают постоянные попытки покинуть учреждение. Накануне из него сбежали около 200 человек, которых успели заблокировать карабинеры.

Нынешняя группа беглецов находится в розыске.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.