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Около 100 нелегалов сбежали из центра по приёму мигрантов на Сицилии

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Около 100 нелегальных мигрантов сбежали из центра по их размещению в сицилийском городе Порто-Эмпедокле.
Около 100 нелегалов сбежали из центра по приёму мигрантов на Сицилии
  • Gettyimages.ru
  • © Valeria Ferraro/Anadolu Agency

Об этом сообщает местное издание Giornale di Sicilia.

Отмечается, что мигранты предпринимают постоянные попытки покинуть учреждение. Накануне из него сбежали около 200 человек, которых успели заблокировать карабинеры.

Нынешняя группа беглецов находится в розыске.

Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.

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