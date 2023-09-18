Около 100 нелегалов сбежали из центра по приёму мигрантов на Сицилии
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Об этом сообщает местное издание Giornale di Sicilia.
Отмечается, что мигранты предпринимают постоянные попытки покинуть учреждение. Накануне из него сбежали около 200 человек, которых успели заблокировать карабинеры.
Нынешняя группа беглецов находится в розыске.
Ранее итальянский премьер-министр Джорджа Мелони обратилась к Европейскому союзу с призывом оказать содействие в пресечении потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию из Африки по морю.