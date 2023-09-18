Посол Солтановский: Папа Римский надеется на новую встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск выразил надежду на новую встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Об этом сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем РПЦ», — цитирует его РИА Новости.

В конце июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные инициативы, которые могли бы поспособствовать мирному разрешению конфликта на Украине.