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Посол Солтановский: Папа Римский надеется на новую встречу с патриархом Кириллом

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Папа Римский Франциск выразил надежду на новую встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Посол Солтановский: Папа Римский надеется на новую встречу с патриархом Кириллом
  • Gettyimages.ru
  • © Riccardo Fabi/NurPhoto

Об этом сообщил посол России в Ватикане Иван Солтановский.

«Папа Франциск с теплотой вспомнил свою встречу с патриархом Кириллом в Гаване и выразил надежду, что она будет не последней и он сможет вновь увидеться с предстоятелем РПЦ», — цитирует его РИА Новости.

В конце июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи обсудил гуманитарные инициативы, которые могли бы поспособствовать мирному разрешению конфликта на Украине.

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