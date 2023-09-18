В ЕК заявили, что Евросоюз не обсуждал с Киевом возможные иски Украины в ВТО

Евросоюз не обсуждал с Украиной возможное обращение Киева в ВТО для урегулирования споров по украинскому экспорту сельхозпродукции, заявила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

«Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

При этом Всемирная торговая организация (ВТО) пока не получала запроса от украинской стороны касательно жалобы на запрет на ввоз зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.