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В ЕК заявили, что Евросоюз не обсуждал с Киевом возможные иски Украины в ВТО

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Евросоюз не обсуждал с Украиной возможное обращение Киева в ВТО для урегулирования споров по украинскому экспорту сельхозпродукции, заявила представитель Еврокомиссии Мириам Гарсиа Феррер.

«Вопрос обращения в ВТО не обсуждался, это не предусматривается подходом, которого придерживается Евросоюз. Это не было частью наших переговоров с Украиной», — цитирует её РИА Новости.

Ранее заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго на украинскую сельхозпродукцию.

При этом Всемирная торговая организация (ВТО) пока не получала запроса от украинской стороны касательно жалобы на запрет на ввоз зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

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