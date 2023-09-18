ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС

Евросоюз не будет упрощать процедуру вступления Украины в ЕС даже если Киев согласится на переговоры с Москвой, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Процесс вступления — это долгий процесс... Мы сделаем всё, чтобы помочь Украине, чтобы сделать всё как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, как начало переговоров могло бы упростить процедуру.

В начале августа The Financial Times писала, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз до конца нынешнего года.