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ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС

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Евросоюз не будет упрощать процедуру вступления Украины в ЕС даже если Киев согласится на переговоры с Москвой, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Процесс вступления — это долгий процесс... Мы сделаем всё, чтобы помочь Украине, чтобы сделать всё как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы», — цитирует его РИА Новости.

Так он ответил на вопрос о том, как начало переговоров могло бы упростить процедуру.

В начале августа The Financial Times писала, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз до конца нынешнего года.

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