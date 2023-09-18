ЕК: переговоры между Москвой и Киевом не упростят вступление Украины в ЕС
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«Процесс вступления — это долгий процесс... Мы сделаем всё, чтобы помочь Украине, чтобы сделать всё как можно быстрее, но, конечно, не пропуская этапы», — цитирует его РИА Новости.
Так он ответил на вопрос о том, как начало переговоров могло бы упростить процедуру.
В начале августа The Financial Times писала, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина хочет начать переговоры о вступлении в Евросоюз до конца нынешнего года.