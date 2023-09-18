В ЕК предложили обсудить спорные вопросы, связанные с импортом зерна с Украины

В Еврокомиссии предложили обсудить спорные вопросы по импорту украинского зерна на заседании специальной координационной платформы 25 сентября.

«Встреча координационной платформы в следующий понедельник позволит нам продолжить взаимодействие со всеми сторонами. Комиссия и Украина будут продолжать внимательно следить за развитием ситуации», — заявила РИА Новости представитель Комиссии Мириам Гарсиа Феррер.

Ранее Венгрия, Словакия и Польша сохранили запрет на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на то что Еврокомиссия сняла соответствующее эмбарго. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно отвечать» на такие меры.

Заместитель украинского министра экономики Тарас Качка заявил, что 18 сентября Украина начнёт процесс подачи иска в ВТО против Венгрии, Польши и Словакии из-за продления эмбарго.