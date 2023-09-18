ICG: выступление Зеленского в ООН грозит обернуться кризисом для Украины

Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group Ричард Гоуэн заявил, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН несёт для него риски.

По его словам, многие лидеры могут отреагировать достаточно холодно на некоторые посылы Зеленского.

Гоуэн также добавил, что украинский лидер отвергает предложения о том, что наступило время для мирных переговоров с Москвой.

«Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран», — цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в заседании Совбеза ООН по Украине вместо Зеленского может принять участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Также профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ошибку, отказавшись от переговоров с Россией весной 2022 года.