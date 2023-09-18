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МЧС: тела пяти погибших извлечены из-под завалов после от наводнения в Ливии

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Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов после разрушительного наводнения в Ливии тела пяти погибших.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Из-под завалов извлечены тела пяти погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками ведомства в течение суток была обследована площадь более 3 кв. км и 10 км береговой линии.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнения Ливии.

Также МЧС России доставило гумпомощь в Ливию для пострадавших от наводнения.

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