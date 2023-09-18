МЧС: тела пяти погибших извлечены из-под завалов после от наводнения в Ливии
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Из-под завалов извлечены тела пяти погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками ведомства в течение суток была обследована площадь более 3 кв. км и 10 км береговой линии.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнения Ливии.
Также МЧС России доставило гумпомощь в Ливию для пострадавших от наводнения.