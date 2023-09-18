Yomiuri: у островов Сенкаку в экономической зоне Японии заметили китайский буй

Китай установил исследовательский буй в водах внутри исключительной экономической зоны Японии близ спорных островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

Об этом пишет Yomiuri.

По данным газеты, Токио заявил протест в связи с данными действиями.

Также отмечается, что Китай может использовать исследовательские буи для сбора информации о высоте волн, течениях и других факторах в районе островов.

Ранее Япония заявила протест КНР из-за захода военного судна в территориальные воды.

Также сообщалось, что китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений стран.