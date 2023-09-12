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Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений стран

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Делегация китайской армии отменила визит в Японию на фоне ухудшения межгосударственных отношений.
Китайская делегация отменила визит в Японию из-за ухудшения отношений стран
  • Gettyimages.ru
  • © Liu Liqun

Как сообщает агентство Kyodo, поездка должна была состояться в рамках взаимных визитов офицеров обороны двух стран.

Предполагается, что причиной мог стать спор между Пекином и Токио по поводу сброса воды с «Фукусимы».

1 сентября оператор АЭС «Фукусима-1» выявил в море тритий впервые с начала сброса воды.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что Япония не должна была сбрасывать воду с «Фукусимы», сделав это, азиатская страна показала свою слабость.

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