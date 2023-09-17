Рамасвами: не надо обращать внимание на СССР, которого нет, главная угроза в КНР
«Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По словам Рамасвами, не стоит обращать внимание на СССР, которого больше не существует.
Он уточнил, что, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, КНР остаётся главным приоритетом для обороны Соединённых Штатов.
Ранее Рамасвами заявил, что намерен упразднить ФБР в случае победы на президентских выборах в 2024 году.
По его словам, заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.