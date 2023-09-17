Рамасвами: не надо обращать внимание на СССР, которого нет, главная угроза в КНР

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами выразил мнение, что КНР является главной угрозой для Соединённых Штатов.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, — это коммунистический Китай», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рамасвами, не стоит обращать внимание на СССР, которого больше не существует.

Он уточнил, что, по сравнению с ситуацией на Ближнем Востоке, КНР остаётся главным приоритетом для обороны Соединённых Штатов.

Ранее Рамасвами заявил, что намерен упразднить ФБР в случае победы на президентских выборах в 2024 году.

По его словам, заявления американских властей о том, что деньги и оружие для Вооружённых сил Украины пристально отслеживаются, являются неправдой.