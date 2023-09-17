ACP: не менее 17 человек погибли в результате ливней на севере Конго

По меньшей мере 17 человек погибли из-за ливней в провинции Монгала на севере Республики Конго.

Об этом информирует агентство ACP со ссылкой на пресс-секретаря правительства провинции.

«17 человек погибли в ночь с субботы на воскресенье в ходе проливных дождей в Лисале, в провинции Монгала», — передаёт РИА Новости.

14 сентября телеканал Al Arabiya сообщил, что количество погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тыс.

Ливийское правительство национального единства сообщило, что наводнение в ливийском городе Дерна привело к полному разрушению по меньшей мере 891 здания.