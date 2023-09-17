Более 890 домов полностью разрушены в ливийской Дерне в результате наводнения
- AP
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Об этом заявило ливийское правительство национального единства.
«В общей сложности повреждено 1500 зданий, из них 891 полностью разрушено», — приводит сообщение правительства ТАСС.
Уточняется, что общая площадь районов, затопленных в результате наводнения и паводка в Дерне, оценивается в 6 кв. км.
Ранее сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.