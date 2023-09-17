Узнать больше

Более 890 домов полностью разрушены в ливийской Дерне в результате наводнения

Короткая ссылка
Наводнение в ливийском городе Дерна привело к полному разрушению по меньшей мере 891 здания.
Более 890 домов полностью разрушены в ливийской Дерне в результате наводнения
  • AP
  • © Ricardo Garcia Vilanova

Об этом заявило ливийское правительство национального единства.

«В общей сложности повреждено 1500 зданий, из них 891 полностью разрушено», — приводит сообщение правительства ТАСС.

Уточняется, что общая площадь районов, затопленных в результате наводнения и паводка в Дерне, оценивается в 6 кв. км.

Ранее сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить