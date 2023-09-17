Более 890 домов полностью разрушены в ливийской Дерне в результате наводнения

Наводнение в ливийском городе Дерна привело к полному разрушению по меньшей мере 891 здания.

Об этом заявило ливийское правительство национального единства.

«В общей сложности повреждено 1500 зданий, из них 891 полностью разрушено», — приводит сообщение правительства ТАСС.

Уточняется, что общая площадь районов, затопленных в результате наводнения и паводка в Дерне, оценивается в 6 кв. км.

Ранее сотрудники МЧС России начали работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна в Ливии.