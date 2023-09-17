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Экс-агент ЦРУ Джонсон: западные чиновники зациклились на борьбе с Россией

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Западные чиновники зациклены на борьбе с Россией, как «помешанные картёжники». Ряд высокопоставленных представителей западных спецслужб и силовых ведомств искренне считают, что им удастся завершить украинский конфликт с помощью его обострения, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон
Экс-агент ЦРУ Джонсон: западные чиновники зациклились на борьбе с Россией
  • AP
  • © Alexey Kudenko, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

На его взгляд, чиновники, которые придерживаются такой точки зрения, ошибочно верят в слабость и моральное разложение российской армии. Они пребывают в ложной уверенности, что власть президента России Владимира Путина рухнет, стоит им только надавить ещё немного сильнее.

По словам эксперта, в итоге на протяжении последних полутора лет в своём противостоянии с Москвой эти люди совершают одни и те же бездумные действия, которые не дают никаких результатов.

Своим поведением они напоминают помешанных на азарте картёжников, которые раз за разом продолжают проигрывать, отметил Джонсон.

Перевод интервью подготовило ИноТВ.

Ранее стало известно, что средние потери ВСУ только за последний год — 80—90% от общего состава.

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